تمكنت إدارة المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية ببلدية سيدي امحمد بن علي بولاية غليزان، رفقة طاقم طبي متنوع، من الوصول إلى المناطق النائية التابعة لدائرتي سيدي امحمد بن علي ومازونة اللتين تضمان خمس بلديات، لفحص السكان غير القادرين على التنقل إلى العيادات والمستشفيات لبعد المسافة وغياب وسائل النقل من جهة، والعوز من جهة أخرى، في مبادرة استحسنها السكان العزل ورفعت عنهم الكثير من المشاق، خاصة الذين كانوا يعانون المرض وظروف العيش القاسية منعت عنهم وسائل الاستطباب.