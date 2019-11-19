استغربت طالبات الإقامة الجامعية الجديدة، دهينة محمد بالأغواط، من عدم صمود بعض الأشغال المنجزة لأكثر من شهرين بعد انهيار أرضية دورات المياه بالطابق الأرضي على مستوى جناح “E”، وكذا بعض الأرصفة وظهور تشققات على مستوى بعض الجدران، مطالبات بزيارة الوالي بشكل استعجالي لهذه الإقامة الجامعية الجديدة قبل حلول فصل الشتاء لمعاينة الأشغال المنجزة وما لحق بها من أضرار. واشتكت الطالبات من قصر السور الخلفي للإقامة الموجودة في منطقة معزولة أمام نقص عدد الحراس والنقل في إقامة مخصصة للفتيات.