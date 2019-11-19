لم يعد بإمكان سكان منطقة الشماليل وقرى بلدية العيساوية، شرقي ولاية المدية، الاستفادة من أي خدمات طبية جوارية بالمستوصف المحسوب على سكان هذه المنطقة منذ أزيد من عام على إعادة فتحه بتدخل من السلطات الولائية بالمدية. فالممرض الذي غادر منصبه بهذا المستوصف لعدم تلقيه أجور تسعة أشهر كاملة، فتح المجال لتغيب الطبيب بحجة أن الممرض غائب، وهكذا وجد هؤلاء القرويون أنفسهم ضحية هذا التلازم، وأصبح عليهم قطع مسافة 13 كلم بحثا عن أي خدمة طبية بمستشفى تابلاط، أما في أسوأ الحالات الاستعجالية فالموت أقرب وأرحم في غياب سيارة إسعاف أيضا.