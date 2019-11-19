رغم أن والي الجلفة أعطى أوامر بتسوية وضعية إحدى العائلات بمنطقة “لاشبور” بوادي لزن، زحف مشروع السكة الحديدية على أرضها الموثقة بعقد رسمي وأخرجتها القوة العمومية من سكناتهم، حيث أمر الوالي بمنح هذه العائلة الشرط الفاسخ لسحب تعويضاتها من الخزينة العمومية، بعد أن تأكدت لجان المعاينة من نشاطها الفلاحي، إلا أن هذا الأمر لم ينفّذ إلى درجة أن أفراد العائلة طرقوا كل الطرق حتى أنهم خرجوا إلى الطريق الوطني رقم 1، كما هو واضح في الصورة، حتى يصل خبرهم إلى الوالي ويعرف بأن أوامره مازالت لم تنفذ، ويعرف بأن في الأمر “إن” وربما أخواتها أيضا.