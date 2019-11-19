عرض وزير الاتصالي الناطق الرسمي للحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي ,اليوم الثلاثاء بباريس, السياسة الثقافية في الجزائر مبرزا الاهمية التي توليها السلطات العمومية لهذا المجال.

و شارك رابحي في اطار التفاعل بين وزراء الثقافة لتعزيز التبادل و التعاون بصفته ممثلا للجزائر في منتدى وزراء الثقافة للبلدان الأعضاء في هيئة اليونيسكو الذي ينعقد كل عامين.

وأبرز رابحي في هذا الصدد الأهمية التي توليها السلطات العمومية للثقافة.

و ذكر الوزير في مداخلته خلال ندوة شارك فيها العديد من الوزراء ان الدستور الجزائري "يكرس مبدأ الحق في الثقافة المطابق لأسس الاعلان الدولي لحقوق الانسان", مشيرا إلى ان "جميع المواطنين في الجزائر يتمتعون بهذا الحق مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ التساوي في الفرص و الاعتراف بالتنوع الثقافي كمصدر ثروة و عامل يساهم في تكوين اللحمة الاجتماعية و النهضة".

و اضاف "الحق في الثقافة يشجع على الحوار و يمد جسورا بين مختلف مكونات الهوية و المظاهر الثقافية".

و بخصوص السياسة الثقافية في الجزائر, قال السيد رابحي انها "مستمدة من المبادئ و تتجلى في حرية التعبير و الابداع و الابتكار و التجمع و تكريس اللغة لامازيغية لغة وطنية رسمية شأنها في ذلك شأن اللغة العربية و تأسيس أكثر من 170 مهرجان محلي و وطني و دولي يغطون مختلف المظاهر الثقافية", مذكرا في هذا السياق بأن "الدولة تمنح دعما ماديا للجمعيات الثقافية".