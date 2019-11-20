أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية

لمنطقة الساحل، حيث أوقفت خمسة أشخاص بغليزان وثلاثة أخرين بغرداية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالمسيلة عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة بلول، بلدية سوق الحد، ولاية بومرداس قنبلتين تقليديتي الصنع جاهزتين للاستعمال".