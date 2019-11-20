انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث اليوم الأربعاء في الوقت الذي عززت فيه زيادة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشأن نمو ضعيف للاقتصاد العالمي بينما انحسرت الآمال في أي تحرك على مستوى الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 71. 60 دولار للبرميل منخفضة بـ 20 سنتا أو 0.3 بالمائة. وتراجع برنت 3.8 بالمائة على مدى الجلستين السابقتين.

ومحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة وانخفضت بستة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 55.15 دولار للبرميل بعد أن تراجعت ما يزيد عن أربعة بالمائة على مدى الجلستين السابقتين.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي مساء أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، زادت ستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 9. 445 مليون برميل. وتباطأ الطلب الأمريكي على الخام خلال النزاع التجاري الممتد مع الصين. وانحسرت الآمال بإنهاء النزاع عبر توقيع ما يسمى باتفاق المرحلة واحد بين الجانبين في ظل خلاقات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية.