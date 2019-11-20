البرتغالي جوزيه مورينيو يتولى تدريب توتنهام الانجليزي خلفا لبوتشتينو
BBC
20 نوفمبر 2019 ()
تولى البرتغالي جوزيه مورينيو رسميا تدريب فريق توتنهام هوتسبير خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو الذي أقيل الثلاثاء.
ووقع البرتغالي، الذي سبق أن تولى تدريب فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد، عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023.
وفور الإعلان عن تعاقده، قال مورينيو البالغ من العمر 56 عاما إن "العمل مع هؤلاء اللاعبين حفزني للموافقة على التعاقد".
من جانبه قال رئيس النادي دانييل ليفي "لدينا واحد من أكبر المدربين نجاحا في عالم كرة القدم".&
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