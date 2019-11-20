يقوم ممثلان عن مديرية مطابقة القوانين على مستوى الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا)، سارة سوليمار و رولف تنار، يومي الأربعاء و الخميس بزيارة عمل للجزائر، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة (فاف).

وأوضح نفس المصدر أنّ " هذه الزيارة تأتي في إطار مشروع مراجعة قوانين الفاف من أجل مطابقتها مع قوانين الهيئة المسيرة لكرة القدم العالمية (فيفا).

وخلال هذه الزيارة سيقوم ممثلا الاتحادية الدولية لكرة القدم بجلسة عمل مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، مساء اليوم الأربعاء قبل الاجتماع بعدها مع أعضاء المكتب الفدرالي .

و في صبيحة يوم غد الخميس، سيتم استقبال ممثلي الفيفا من قبل وزير الشباب و الرياضة عبد الرؤوف برناوي، قبل التنقل بعدها إلى المركز الفني الوطني بسيدي موسى، أين سيعقدان اجتماعا مع كل رؤساء الرابطات ومن ثمّ اختتام زيارة العمل بجولة بمرافق هذا المركز الرياضي .