أوقفت مصالح الأمن بعنابة، صبيحة اليوم الأربعاء، عددا من المحتجين الرافضين للانتخابات الرئاسية أثناء محاولتهم اعتراض مجموعة من الأشخاص كانوا في مسيرة داعمة لهذه الانتخابات بساحة الثورة وسط المدينة.

وحسب مصادر عليمة، فإن عدد الموقوفين بلغ 11 شخصا، وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيف رافضين للموعد الانتخابي بعد مسيرة عمال الحجار التي تمت الأربعاء الماضي والداعمة للانتخابات، حيث اعترضها مواطنون، حيث تم توقيف العديد من هؤلاء وتعرض أحدهم إلى التعنيف الشديد.