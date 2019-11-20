تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفرجيوة (غرب ميلة) من توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم أربع بنادق تقليدية الصنع ومسدس تقليدي بالإضافة إلى كمية من البارود ومعدات تستعمل للتهيئة والشحن.

وأوضحت مصالح أمن ولاية ميلة، اليوم الأربعاء، أن تفاصيل القضية تعود إلى ليلة أول أمس الإثنين حيث ضبط أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفرجيوة سيارة سياحية على مستوى الحاجز الأمني بالمخرج الغربي للمدينة كان على متنها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و31 سنة وعثر أثناء تفتيش صندوق السيارة الخلفي على أربع بنادق ومسدس كلها تقليدية الصنع مع كمية من مادة البارود في كيس بلاستيكـي. كما تم العثور أيضا على حزامين جلديين وخمس كبسولات تستعمل لإطلاق النار إلى جانب معدات شحن البارود في البنادق.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم توقيف الأشخاص وحجز كل ما تم العثور عليه بعد أن تبين أن أصحابها لا يحوزون على رخصها كما أنهم لا يملكون أي اعتماد بخصوصها من أي جهة رسمية. وبعد التحقيق مع الموقوفين تم تقديمهم أمس الثلاثاء أمام النيابة المختصة بمحكمة فرجيوة والتي أصدرت في حق واحد منهم أمر إيداع رهن الحبس فيما أفرج عن الاثنين الآخرين في انتظا