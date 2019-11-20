سيتم، غدا الخميس، قطع الطاقة الكهربائية عن زبائن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" لبومرداس المتواجدين على مستوى منطقة سيدي يحي بعاصمة الولاية بومرداس، حسبما جاء في بيان صدر اليوم الأربعاء عن المؤسسة.

وجاء في البيان، بأنه "سيتم قطع التزود بالطاقة الكهربائية عن سكان منطقة سيدي يحي بضواحي بلدية بومرداس غدا الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا من نفس اليوم".

وتعود أسباب هذا القطع-استنادا إلى نفس البيان، لأشغال تجري حاليا لربط عدد من المناطق بالطاقة الكهربائية مرورا بالمنطقة المذكورة.