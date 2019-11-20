أصدرت لجنة قرية إبويوسفن ببلدية بوزقان بولاية تيزي وزو، بيان مؤرخ بتاريخ 19 نوفمبر 2019 أعلنوا من خلاله عن استقالة سعدي حانوتي مدير الحملة الإنتخابية بولاية تيزي وزو لعلي بن فليس للمرشح للإنتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر من منصبه.

وأرجع البيان نفسه قرار هذه الاستقالة إلى الدعوة التي تلقاها سعدي حانوتي إبن قرية إبويوسفن من سكان الولاية عامة وعائلته و جيرانه وسكان بلدية بوزقان بصفة خاصة للانسحاب من العملية هذه بالنظر للموقف الرافض لإجراء هذه الانتخابات.