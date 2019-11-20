أسفرت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت ما بين 12 و17 أكتوبر المنصرم عن إحصاء 24.474.161 ناخب، من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي خلال إطلاق البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن العدد الإجمالي للهيئة الناخبة قبل المراجعة الدورية التي تمت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم، كان في حدود 24.308.357 ناخب.

وأضاف ذات المسؤول أن المسجلين الجدد خلال المراجعة الدورية بلغ 289.643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين خلال نفس العملية 123.239 ناخب.

وقد سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة يقدر بـ 165.804 ناخب، أي بزيادة قدرها 0.67 بالمائة.