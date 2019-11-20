يحتل الثنائي الدولي الجزائري، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح، المركز الثاني في ترتيب هدافي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2021 بالكاميرون، بتمكنهما من إحراز هدفين، خلال الجولتين الأوليين.

ووقع بلايلي على هدفين جميلين، أحدهما بتسديدة مقوسة، أمام زامبيا (فوز 5-0) في الجولة الأولى، والآخر على حساب بوتسوانا (1-0) بركنية مباشرة برسم الجولة الثانية.

من جهته، وقع المهاجم بغداد بونجاح على ثنائية أمام زامبيا، الأول عبر ضربة جزاء والثاني اختتم به خماسية "الخضر" أمام "الرصاصات النحاسية" بعدما رفع الكرة بقليل عن الحارس.

في حين، يتصدر السينغالي فامارا دييديو (26 سنة) ترتيب هدافي التصفيات بثلاثة توقيعات، أحرزها أمام المضيف إسواتيني خلال الفوز المحقق (4-1)، مناصفة مع مهاجم منتخب نيجيريا فيكتور أوسيمهن والتونسي وهبي خزري.

يشار أن التصفيات عرفت تسجيل 115 هدفا خلال 48 مباراة جرت ما بين الأربعاء 13 نوفمبر والثلاثاء 19 نوفمبر، أي بمعدل 2.39 هدف في اللقاء.

بالمقابل، يعد هجوم مدغشقر الأحسن خلال الجولتين بتسجيله لسبعة أهداف، متبوعا بكل من الجزائر، السينغال ونيجيريا بـ6 أهداف لكل منهم.

وسجل أهداف "الخضر" كل من: بونجاح (هدفين) بلايلي (هدفين)، سوداني وبن سبعيني (هدف لكليهما).