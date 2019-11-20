تعرضت طائرة تابعة للشركة الجوية "طاسيلي للطيران"، كانت تقل 41 راكبا، لحادث "دون أي خطورة" على مدرج الإقلاع بمطار بسكرة "محمد خيضر"، حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء شركة الطيران الوطنية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن "الطائرة التابعة لشركة "طاسيلي للطيران", من طراز بومباردييه داش8/ ك400، قد تعرضت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر على الساعة 11سا، قبل إقلاعها من مدرج مطار بسكرة "محمد خيضر" لحادث دون أية خطورة".

وطمأنت الشركة في بيانها بأنه "لم يتم تسجيل أي إصابات وسط الواحد والأربعين راكبا خلال هذه الرحلة"، مؤكدة على "تسخير طائرة ثانوية لنقل جميع الركاب تجاه وجهتهم النهائية".

واختتم البيان أنه فور تلقي المعلومة المتعلقة بالحادث، تم فتح تحقيق وفق تعليمة للرئيس المدير العام لشركة "طاسيلي للطيران"، وهذا من أجل تحديد الظروف الدقيقة التي أدت إلى هذا الحادث".