ألقت عناصر الأمن اليوم الأربعاء على الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يهدد فيه معارضي انتخابات 12 ديسمبر المقبل باستعمال سلاح من نوع "كلاشينكوف".

وتم توقيف المعني ببلدية ضاية بن ضحوة الواقعة شمال غرب ولاية غرداية، حيث بينت التحقيقات أن المتهم يعمل في منشأة بترولية أين تم تصوير الفيديو الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء.

أما سلاح " الكلاشينكوف" الذي استعمله المتهم فهو لشخص آخر تم توقيفه كذلك بتهمة حيازة سلاح بدون رخصة.