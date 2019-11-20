خرجت مساء اليوم الأربعاء مسيرة من أحياء باب الوادي وسوسطارة رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

واتجه المتظاهرون، الذين رددوا شعارات مساندة للحراك الشعبي ومهاجمة للمترشحين الخمسة للرئاسيات، نحو ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة.

وبعد زيادة الأعداد بالقرب من ساحة البريد المركزي، بدأت قوات مكافحة الشغب في تفريق المتظاهرين.

صورة: م.ف.عثماني

* احتجاج آخر في ساحة موريس أودان بعد تفريق المحتجين في البريد المركزي.

صورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* قوات الأمن تفرق المتظاهرين بساحة أودان