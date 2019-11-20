الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة الـ 13

رياضة
20 نوفمبر 2019 () - إ.ب/وأج
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النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ13 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الأربعاء:  

أولمبي أرزيو - مولودية العلمة              0 - 1

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء                 0 - 0

جمعية وهران - أولمبي المدية               1 - 0

مولودية سعيدة - دفاع تاجنانت              1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية الخروب             2 - 1

اتحاد الحراش - مولودية بجاية              1 - 0

شبيبة بجاية - سريع غليزان                  1 - 0

وداد تلمسان - اتحاد عنابة                    2 - 1

 

الترتيب                     نقاط        لعب 

1. أولمبي المدية          28         13

2. وداد تلمسان            25         13

3. سريع غليزان          21         13

--. أمل الأربعاء           21         13 

5. جمعية وهران          20         13

6. شبيبة سكيكدة          19         13

7. جمعية الخروب       18         13 

 --. مولودية العلمة        18        13

9. مولودية سعيدة         17        13

10. مولودية بجاية        16       12

--. أولمبي أرزيو         16        13 

--. دفاع تاجنانت          16        13 

13. اتحاد عنابة           15        13  

14. أمل بوسعادة         14        13

15. شبيبة بجاية          10        12

16. اتحاد الحراش       9          13.

 

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