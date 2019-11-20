الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة الـ 13
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ13 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الأربعاء:
أولمبي أرزيو - مولودية العلمة 0 - 1
أمل بوسعادة - أمل الأربعاء 0 - 0
جمعية وهران - أولمبي المدية 1 - 0
مولودية سعيدة - دفاع تاجنانت 1 - 0
شبيبة سكيكدة - جمعية الخروب 2 - 1
اتحاد الحراش - مولودية بجاية 1 - 0
شبيبة بجاية - سريع غليزان 1 - 0
وداد تلمسان - اتحاد عنابة 2 - 1
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي المدية 28 13
2. وداد تلمسان 25 13
3. سريع غليزان 21 13
--. أمل الأربعاء 21 13
5. جمعية وهران 20 13
6. شبيبة سكيكدة 19 13
7. جمعية الخروب 18 13
--. مولودية العلمة 18 13
9. مولودية سعيدة 17 13
10. مولودية بجاية 16 12
--. أولمبي أرزيو 16 13
--. دفاع تاجنانت 16 13
13. اتحاد عنابة 15 13
14. أمل بوسعادة 14 13
15. شبيبة بجاية 10 12
16. اتحاد الحراش 9 13.