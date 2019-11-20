النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ13 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الأربعاء:

أولمبي أرزيو - مولودية العلمة 0 - 1

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء 0 - 0

جمعية وهران - أولمبي المدية 1 - 0

مولودية سعيدة - دفاع تاجنانت 1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية الخروب 2 - 1

اتحاد الحراش - مولودية بجاية 1 - 0

شبيبة بجاية - سريع غليزان 1 - 0

وداد تلمسان - اتحاد عنابة 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 28 13

2. وداد تلمسان 25 13

3. سريع غليزان 21 13

--. أمل الأربعاء 21 13

5. جمعية وهران 20 13

6. شبيبة سكيكدة 19 13

7. جمعية الخروب 18 13

--. مولودية العلمة 18 13

9. مولودية سعيدة 17 13

10. مولودية بجاية 16 12

--. أولمبي أرزيو 16 13

--. دفاع تاجنانت 16 13

13. اتحاد عنابة 15 13

14. أمل بوسعادة 14 13

15. شبيبة بجاية 10 12

16. اتحاد الحراش 9 13.