أدانت محكمة الوادي اليوم الأربعاء كل من ناشطي الحراك أحمد حدد والعربي سليماني بستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ للأول وبعامين حبسا نافذة للثاني مع الإيداع.

وقد مثُل المتهمان أول أمس أمام قاضي التحقيق على خلفية اعتراض المرشح للرئاسيات علي بن فليس الذي نظم في يومه تجمعا بدار الثقافة حيث شهد المكان حركة احتجاجية لشباب الحراك ووقوع مناوشات بينهم وبين قوات الأمن.

وقد قام الناشط أحمد حدد بإحداث شوشرة داخل القاعة ومخاطبة المترشح بـ" كليتو لبلاد يا سراقين" أين تم اعتقاله على إثرها، بينما قام زميله بكسر جهاز اتصال هاتفي لعنصر من الأمن أثناء المشادات مع قوات الأمن حسب مصدر مطلع. كما تم يوم الحادثة اعتقال نحو 20 ناشطا أُطلق سراحهم عقب مغادرة المرشح تراب الولاية.