وقف وزير السكن خلال زيارته إلى ولاية المدية، هذا الثلاثاء، على ما يشبه فضيحة تكلف خزينة القطاع 12 مليار سنتيم على الأقل، تخص مشروع 1657 سكن الذي يوشك على الانتهاء من إنجازه بقصر البخاري على مقربة من الطريق الوطني المزدوج رقم واحد بالمخرج الجنوبي للمدينة.

الغريب أن الأرضية التي يعود تاريخ اختيارها لإنجاز هذه الحصة السكنية إلى خمس سنوات على الأقل، تقع على بعد أمتار معدودة من مجرى وادي الشلف الذي يعبر المنطقة، أي ما يتطلب حمايتها تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لتهيئة مجرى الوادي وإبعاد خطره عن المجمع السكني، فضلا عن إنجاز جسـر بـ 40 مليار سنتيم للعبور نحو المدينة الأم، وكان أحرى أن تنجز تلك الحصة بعيدا عن المجرى لتوفّر مساحات شاسعة من الأراضي بعيدا عن خطر الوادي.



