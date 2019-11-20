تخلّف نواب البرلمان بالشلف، باستثناء نائب واحدة، عن مرافقة وزير السكن في زيارته الميدانية لمشاريع قطاعه بالولاية. إلى هنا الأمر عادي، لكن بعض ممثلي الشعب في البرلمان، سجلوا حضورهم في الصف الأول حول مأدبة الغداء التي أقامتها السلطات الولائية على شرف الوزير ومرافقيه في الزيارة الميدانية. وتساءل طويلو اللسان عن الدور الحقيقي لهؤلاء البرلمانيين الذين من المفروض تكفّلهم بطرح انشغالات سكان الولاية على الوزير، إلا أن الواقع يشير إلى أنهم يوجدون في عطلة وبمعزل عن المجتمع منذ اندلاع الحراك الشعبي.



