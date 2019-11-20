تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، بـ "القضاء على العجز في الميزانية وضمان إعادة هيكلة حقيقية للاقتصاد الوطني" لتفادي الأزمات الاقتصادية التي تنجم عنها توترات اجتماعية.

وقال بن قرينة، خلال زيارته لصالون الأشغال العمومية الجاري بقصر المعارض بالعاصمة، إن فاتورة الاستيراد أعلى بكثير من المداخيل الوطنية من المحروقات، مما تسبب في تسجيل عجز في الميزانية وتقلص مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وتعهد في حال انتخابه رئيسا لجمهورية بـ"القضاء على العجز في الميزانية وضمان إعادة هيكلة حقيقية للاقتصاد الوطني لتفادي الأزمات الاقتصادية التي تنجم عنها توترات اجتماعية".

للإشارة، كان المترشح عبد القادر بن قرينة، قد قام قبل تنقله إلى قصر المعارض بتكريم مواطنة تعرضت للإهانة من قبل مجموعة من الأشخاص عندما كانت تحمل صورة المترشح بن قرينة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار استنكارا قويا.

وندد بن قرينة بـ"صمت" جمعيات حقوق المرأة وحقوق الإنسان وعدم إصدارها لبيانات استنكار وتنديد بالحادثة.