انطلقت اليوم بمدينة إسطنبول التركية فعاليات ملتقى للتعاون الاقتصادي العربي التركي بمشاركة 220 شركة وأكثر من 1500 رجل أعمال.



ويهدف الملتقى الذي يركز على مستلزمات البناء والاستثمار في دورته الـ 14 التي تستمر يومين إلى تبادل الأفكار واكتساب الخبرات بين المستثمرين في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات العربية في تركيا سواء في مجال البناء أو الأثاث أو البضائع الاستهلاكية في غير هذين المجالين.



وتشير إحصاءات 2019 إلى تطور العملية التجارية بين العرب والأتراك في الآونة الأخيرة حيث بلغت صادرات أنقرة إلى الدول العربية 23 مليار دولار بزيادة 7 بالمائة عن 2018.

ويأتي تطور العملية التجارية بين الجانبين انعكاسا لحجم الفعاليات التي ينظمها الطرفان للاستفادة المتبادلة ففي أفريل الماضي احتضنت المدينة نفسها فعاليات مؤتمر "قمة الأعمال العربية التركية" لمد جسور التواصل بين رجال الأعمال العرب والأتراك وتعزيز العلاقات التجارية بين شركات الجانبين.



وتهدف المعارض والمؤتمرات التي ارتفعت وتيرتها في السنوات العشر الأخيرة إلى بناء جسور تواصل اقتصادي بين المشرق والمغرب العربي وجمع رؤوس الأموال والشركات والأسواق تحت سقف واحد لبناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة .