برنامج اليوم الخامس للحملة الانتخابية
أخبار الوطن
21 نوفمبر 2019 () - ك.ب
برنامج اليوم الخامس من الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019 :
- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية تلمسان (00: 15)
-عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة بتمنراست (00: 16)
- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي تيارت (00: 10) وبسكرة (00: 15)
- عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بقاعة أحمد باي بولاية قسنطينة (09:30)
- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعين شعبيين بدار الثقافة بغليزان (صباحا) وقاعة علي معاشي بتيارت (مساء).