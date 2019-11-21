برنامج اليوم الخامس للحملة الانتخابية

أخبار الوطن
21 نوفمبر 2019 () - ك.ب
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برنامج اليوم الخامس من الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لـ 12  ديسمبر 2019 :

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية تلمسان (00: 15) 

 -عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة بتمنراست (00: 16) 

 - علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي تيارت (00: 10) وبسكرة (00: 15) 

 - عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بقاعة أحمد باي بولاية قسنطينة (09:30) 

 - عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعين شعبيين بدار الثقافة بغليزان (صباحا)  وقاعة علي معاشي بتيارت (مساء).      

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