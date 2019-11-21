CBS Miami صحفيون حضروا إلى منزل البروفيسور بروس باغلي

وجهت السلطات الأمريكية تهمة "غسيل مبلغ 2.5 مليون دولار" لأستاذ جامعي كان قد ألف كتابا عن غسيل الأموال والجريمة المنظمة.

وقال الادعاء إن بروس باغلي تلقى الأموال من حسابات بنكية في سويسرا والإمارات العربية المتحدة، واحتفظ بربع مليون دولار من المبلغ.

وكان الأكاديمي قد شارك في تأليف كتاب قبل أربع سنوات يحمل عنوان "تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والعنف في القارتين الأمريكيتين" قال فيه إن غسيل الأموال مزدهر في الوقت.

ونفى البروفيسور الذي يعمل في جامعة ميامي في حديث لقناة سي بي إس نيوز هذه التهم وقال " أنا على ما يرام. لست مذنبا. هذا ما أشعر به. لقد ارتكبوا خطأ".

'إجراءات معقدة'

وتقول السلطات في نيويورك أن باغلي فنح حسابا في بنك في ولاية فلوريدا لشركة مسجلة باسمه واسم زوجته.

وتلقى حساب الشركة في نوفمبر/ تشربن الثاني عام 2017 مبالغ من شركة للمواد الغذائية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة يديرها مواطن كولومبي.

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Getty Images تواجه فنزويلا أزمة اقتصادية منذ سنين

ويصف باغلي تتبع غسيل الأموال بأنه "عملية معقدة جداً".

ويقول الادعاء إن الأموال التي وصلت إلى الحساب هي الدفعة الأولى من رشوة مقابل عمليات ستتم في فنزويلا.

وهذه العملية هي جزء من عملية كبيرة لضبط محاولات استخدام النظام المالي الأمريكي لغسيل أموال مصدرها عمليات فساد مالي تتم على مستوى عالي في فنزويلا التي تعاني من تضخم فظيع في عملتها دفع الملايين من مواطنيها للهجرة.

شهادة خبير

ويتهم باغلي بالتآمر لغسيل أموال وبغسيل أموال، و تبلغ العقوبة القصوى لكل من هاتين التهمتين السجن لمدة 20 سنة.

وقد أطلق سراح المتهم بكفالة قدرها 300 ألف دولار أمريكي بعد أن ظهر أمام المحكمة في ميامي.

وبالإضافة لموقعه الأكاديمي كان البروفيسور قد قدم شهادة في قضايا غسيل أموال كخبير، كما قدم شهادة أمام مجلس النواب.

Getty Images كان الأكاديمي قد أدلى بشهادة كخبير أمام مجلس الشيوخ

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي تعليقا على القضية "يستخدم المجرمون عدة أساليب لغسيل عائداتهم من الجرائم، وهم بحاجة لإخفاء الآثار، وهنا نعتقد أن باغلي، وهو بروفيسور أمريكي، ساهم في إنجاح نشاط غير قانوني في الخارج، يستهدف اقتصاد الشعب الفنزويلي، ووجد طريقة لإخفاء النشاط ونقل الأموال".

وقال محاميه دانييل فورمان لصحيفة ميامي هيرالد إنه مصر على الدفاع عن نفسه.

وقالت جامعة ميامي إن القضية شخصية وإن الأكاديمي المذكور في إجازة إدارية.