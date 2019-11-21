حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية الطارف 10 آلاف أورو لدى شخصين كانا على متن سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين الزيتونة و عين الكرمة.

وأوضح المكلف بالاتصال بهذا السلك الأمني، الرائد فاتح رحموني، أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بناء على المعلومات التي بحوزة الدرك الوطني تم القبض على الشخصين المتهمين من خلال إقامة حاجز أمني على هذا الطريق بهذه المنطقة الحدودية. وقد مكن التفتيش الدقيق للمركبة السياحية التي كان بها المتهمان البالغان من العمر على التوالي ثلاثيني و أربعيني من استرجاع هذه الكمية من العملة الصعبة، وكذا السيارة المستخدمة في نقلها.

وقد تم متابعتها بتهمة "مخالفة القانون المتعلق بحركة رؤوس الأموال " حيث تم وضعهما تحت الرقابة القضائية.