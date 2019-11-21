يعد تنصيب المكتب المسير "ديريكتوار" لنادي وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، لكرة القدم) لإخراجه من حالة الفراغ القانوني "واجبا وطنيا" حسب ما صرح به الأربعاء رئيس بلدية سطيف محمد بورماني .

و أوضح رئيس بلدية سطيف الذي أمضى قرار التنصيب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، كون المكتب المسير جمعية محلية، أن تدخل السلطات المحلية لإعطاء صفة للقائمين على هذا الفريق بعد الفراغ القانوني الذي وقع فيه (عدم حصول الرئيس على الاعتماد) أصبح "ضرورة ملحة لا بد منها لإنقاذ فريق ترك بصمته في تاريخ النضال و تحرير الوطن. ويضاف إلى ذلك رصيد وفاق سطيف الثري بالألقاب ما يدفع ـ كما قال- إلى الوقوف بجانبه في أوقات المحن .

وذكر رئيس بلدية سطيف أن الوفاق قد تأسس سنة 1958 لأهداف تحررية و في المجال الرياضي بعد الاستقلال تحصل على 26 لقبا منها العالمية (بطل أفرو- آسيوي سنة 1999) وقارية (بطل إفريقيا مرتين) والعديد من الألقاب القارية و المحلية لذلك فهو ليس بالفريق العادي على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الوضعية الإدارية للفريق حاليا بعد إمضاء قرار تنصيب المكتب المسير يوم الثلاثاء و اكتساب مديره العام فهد حلفاية صفة الإمضاء تجعله في وضعية "مريحة و ما على القائمين والتقنيين الآن إلا إعادته إلى السكة الصحيحة من الناحية الرياضية" .

من جهتها أكدت إدارة وفاق سطيف لوكالة الأنباء الجزائرية أن ضبط الأمور الإدارية من شأنه أن يؤثر "إيجابا" على نتائج الفريق وأن القادم أفضل بشرط اتحاد الجميع خدمة للوفاق الذي كان في وقت ليس ببعيد يصنع أفراح الجزائر.