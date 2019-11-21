أنقذت القوات البحرية التونسية أمس الأربعاء، 40 مهاجرا سريا كانوا على متن مركب معطل وتائه بعرض سواحل قرقنة (شرق تونس).

وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع الوطني التونسية، أن وحدة تابعة للقوات البحرية أنقذت بالتنسيق مع الحرس البحري بصفاقس (270 كلم جنوب تونس العاصمة)، 4 تونسيين و36 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات إفريقية، كانوا على متن مركب معطل وتائه بالبحر عرض سواحل قرقنة. وأضاف المصدر، أنه بالتحري مع هؤلاء المهاجرين صرحوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و 20 نوفمبر الجاري من سواحل صفاقس قصد اجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس حيث تم تسليمهم للحرس الوطني (الدرك) لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم. وذكرت وزارة الداخلية التونسية، من جهتها، أنه تم في سواحل المنستير (162 كلم جنوب تونس العاصمة)، إحباط عملية للهجرة السرية وضبط 18 شخصا. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني ضبطت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 نوفمبر الجاري 18 شخصا من بينهم امرأة وابنتها (عمرها سنة و7 أشهر) كانوا جميعهم على متن مركب عند مستوى منطقة طبلبة (بولاية المنستير) بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا.

وكانت بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس قد أفادت بأن أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر تونسي غير نظامي وصلوا خلال العام الماضي إلى إيطاليا.