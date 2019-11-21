أوقفت مفرزة للجیش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، شخصا بولاية غليزان لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، في حین أوقف عناصر الدرك الوطني بالطارف، عنصر 01 دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد بیان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجیش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار، 04 أشخاص وضبطت مركبة رباعیة الدفع و 06 مولدات كھربائیة و 06 مطارق ضغط ولوحتین لتولید الطاقة الشمسیة وجھاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 13 قنطار و40 كیلوغراما من المواد الغذائیة الموجھة للتھريب. وأضاف البيان، أن مفرزة للجیش الوطني الشعبي وبالتنسیق مع مصالح الأمن الوطني، بوھران، أوقفت تاجر مخدرات بحوزته 04 كیلوغرامات و480 غرام من الكیف المعالج، فیما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من النعامة وسعیدة، خمسة أشخاص وضبطوا طائرتین 02 دون طیار مجھزتین بكاميرا.