تعرضت عدة مرافق بملعب ''الحبيب بوعقل'' بوهران للتخريب في أعقاب مباراة جمعية وهران-أولمبي المدية (2-1)، التي أقيمت أمس الأربعاء لحساب الجولة الـ13 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، حسب ما أستفيد اليوم الخميس من مدير الملعب، الذي اتهم لاعبي الفريق الزائر بالوقوف وراء هذه الأعمال.

وصرح مراد بوحفصي لوكالة الأنباء الجزائرية في هذا الصدد : "سجلنا عدة خسائر على مستوى غرف تغيير الملابس التي كانت مخصصة للاعبي أولمبي المدية، والأمر نفسه ينطبق على القاعة المخصصة لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تناول المنشطات بعد المباريات، فضلا عن مرافق أخرى بالملعب".

وجرت هذه المباراة، التي استقبل فيها ''الجمعاوة''، أصحاب الصف الخامس في الترتيب، رائد البطولة، في أجواء مكهربة، دفعت رئيس الأولمبي محفوظ بوقلقال للتصريح في نهاية اللقاء بأن الفريق المستضيف "لجأ إلى طرق غير رياضية للفوز بالنقاط الثلاث". كما اندلعت مناوشات بين لاعبي الفريقين بالرواق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس مما أجبر أفراد الشرطة للتدخل من أجل إعادة الهدوء، وفق مدير الملعب الذي تأسف كثيرا لهذه الأحداث، مؤكدا بأنه أعد تقريرا مفصلا عن الخسائر المسجلة مرفقا بالصور لإرساله إلى رابطة كرة القدم المحترفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق النادي المتسبب في هذه الخسائر.

ورغم خسارته أمس، يواصل أولمبي المدية تصدر الرابطة الثانية ولكن الفارق بينه وبين الوصيف وداد تلمسان الفائز بميدانه على اتحاد عنابة (2-1) تقلص إلى ثلاث نقاط فقط، فيما لا تزال الجمعية في المرتبة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن صاحبي المركز الثالث سريع غليزان وأمل الأربعاء، علما وأن الأندية الأربعة الأولى في نهاية الموسم ستصعد إلى الرابطة الأولى.