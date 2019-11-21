عرفت حركة الملاحة البحرية والحركة الإجمالية للبضائع المعالجة من طرف مؤسسة ميناء الجزائر ارتفاعا محسوسا خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وكشف مسؤول مديرية الإعلام بالمؤسسة عيسى شنوف، على هامش فعاليات المعرض الدولي الرابع للنقل واللوجيستيك "لوجيستيكال 2019 "، عن تسجيل رسو 554 باخرة بالميناء خلال هذا الثلاثي منها 519 باخرة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2018.

وحسب ذات المسؤول، فإن حمولة السفن انتقلت من 7.7 مليون برميل خلال الثلاثي الثالث من 2018 إلى 7.8 مليون برميل خلال الثلاثي الثالث من 2019، بزيادة محسوسة بلغت 6.2 بالمائة نظرا لكون السفن المستقبلة ذات حجم أكبر.

وأفاد شنوف، بأن هذه الزيادة تعد نتيجة مباشرة للجهود المبذولة الرامية إلى تحسين الإجراءات من طرف المؤسسة، مضيفا، أنه بالاعتماد على المعطيات، فقد تم تحقيق الهدف المحدد للحركة الإجمالية للبضائع بتحقيق 3 مليون طن خلال هذا الثلاثي محققا زيادة بنسبة 6.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2018.