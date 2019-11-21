ستشهد بلديات شرق ولاية البويرة، انقطاعا في التزود بالماء الشروب بداية من الأسبوع المقبل ويدوم يومين من الأحد صباحا إلى غاية يوم الإثنين مساء.

وأوضحت الجزائرية للمياه،في بيان لها، أن هذا الانقطاع سيخص بلديات: البويرة، بشلول، الأصنام، أهل القصر، أولاد راشد، برج أخريص، المزدور، تاڤديت، آيت لعزيز، أولاد البردي، العجيبة، أحنيف، مشدالة، رافور، الشرفة وآث منصور

وأضاف ذات المصدر، أن انقطاع التزود بالماء سببه إنجاز أشغال على مستوى محطة الإنتاج بسد تلديت الواقع ببلدية الأصنام

ولم تذكر الجزائرية للمياه، بأنه سيتم تخصيص صهاريج خلال مدة الانقطاع لتموين المؤسسات العمومية و الاستشفائية مؤكدة أنه سيتم تسوية الوضع تدريجيا فور انتهاء الأشغال.

ويذكر أن العديد من مناطق ولاية البويرة والتي تتزود من سد كدية أسردون تعرف انقطاعات متكررة في التزود بالمياه الصالحة للشرب وتجاوزت مدة الانقطاع في بعض الأحيان ثلاثة أيام.