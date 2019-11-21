توفي ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في حادث مرور وقع على الطريق السيار شرق-غرب بالقرب من المحطة البرية لمدينة البويرة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث إثر اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة سياحية ما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 41 و54 سنة، استنادا لما ذكره النقيب دوكاري فاتح مسؤول مكتب الإحصائيات على مستوى مديرية الحماية المدنية الذي أشار إلى نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالمدينة.

وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لتحديد حيثيات هذا الحادث.