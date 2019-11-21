تدّخلت مصالح الدرك الوطني بالشلف مطلع هذا الأسبوع لمعاينة رفات هيكل عظمي عثر عليها شخص ببلدية تاجنة أثناء قيامه بأشغال حفر لتشييد منزله، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لخلية الاتصال بذات الجهاز الأمني.

وأوضح المصدر أن عناصر الدرك الوطني ببلدية تاجنة وبعد تلقيها لمعلومات مفادها عثور شخص على رفات هيكل عظمي خلال قيامه بأشغال حفر من أجل تشييد أساس منزله ببقعة تفرنت ببلدية تاجنة، تدخلت للقيام بالإجراءات والمعاينات اللازمة.

وحسب التقديرات الأولية لذات المصدر، تبين أن هذه الرفات البشرية يعود تاريخها إلى العصر القديم حيث تم فتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات القضية وذلك بناء على تسخيرة لوكيل الجمهورية لدى محكمة تنس. كما تم نقل العظام وإرسالها- يضيف المصدر- إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي بالجزائر العاصمة وهذا بغية تحديد أصل الهيكل والزمن الذي ينتمي إليه وإن كان من مخلفات الفترة الاستعمارية أم لشخص قد يكون توفي قبل سنوات.