EPA قتل أكثر من 300 شخص في المظاهرات حتى الآن

ذكرت مصادر طبية في العاصمة العراقية بغداد أن اثنين من المتظاهرين قتلا صباح اليوم بالقرب من جسري الأحرار والسنك وسط بغداد نتيجة إطلاق نار وإصابة مباشرة بقنبلة غاز مسيل للدموع. وأشارت المصادر الطبية إلى حدوث العشرات من حالات الاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وقتل أحد المتظاهرين بالقرب من جسر الأحرار والآخر قريبا من جسر السينك.

وفي وقت سابق، لقي أحد أفراد القوات الأمنية حتفه وسط بغداد.

وقال مصدر أمني للبي بي سي إن مجموعة من المتظاهرين إنهالوا بالضرب على أحد منتسبي الأجهزة الأمنية بعد التعرف عليه وهو بالزي المدني داخل ساحة التحرير وسط بغداد.

وأضاف المصدر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تدخلت وتمكنت من نقله الى داخل عربة الإسعاف، مشيرا إلى أن المتظاهرين هاجموا السيارة وطعنوا المنتسب داخلها ما أسفر عن مقتله.

وفي مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد تستمر التظاهرات الطلابية في ساحة الفلاحة وسط المدينة بينما منعت القوات الأمنية غلق المدارس بالقوة.

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وفي البصرة جنوبي العراق، أغلق المتظاهرون الطريق المؤدي الى منفذ سفوان الحدودي مع الكويت حيث نصبوا خيم اعتصام، وقطع المتظاهرون مدخل ميناء خور الزبير البحري حيث نصبوا خيم اعتصام أيضاً.

يذكر أن أكثر من 300 شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة في العراق في بدايات شهر أكتوبر/تشرين أول، وهي الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

ويوجه المنتفضون احتجاجهم ضد الطبقة الحاكمة التي يرون أنها أثرت من ممتلكات الدولة وخدمة مصالح أجنبية بينما يعاني سواد الشعب من الفقر وقلة فرص العمل وبؤس الخدمات الصحية ونظام التعليم.