كشفت مديرية التشغيل لولاية ورقلة، أن الاجراءت الجديدة المتعلقة بالاختبارات المهنية بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة، قد دخلت حيز التطبيق تنفيذا لتعليمة وزارية صادرة عن الوزارة الوصية.

وقفا لبيان إعلامي صادر عن مديرية التشغيل بورقلة، فإنه تم تنصيب لجنة ولائية تشرف على جميع الفحوصات والاختبارات المهنية وذلك وفقا لما تضمنه منشور وزاري، حيث تقرر حسب بيان مديرية التشغيل، تحديد ثلاث مراكز تابعة للتكوين المهني بكل من ورقلة وحاسي مسعو وتقرت، من أجل احتضان الاختبارات المهنية التي تسبق عمليات التوظيف والتي كانت في السابق يتم إجراؤها بمقر الشركات.

وشدد البيان المذكور أن أي فحوص مهنية يقوم بها طالبوا العمل خارج المراكز المحددة، غير معترف بها، ورغم أن البيان ذاته لم يذكر بالتفصيل صلاحيات اللجنة الولائية لاسيما أعضائها والهيئات التي يمثلونها، إلا أن هذه الخطوة صفت حتى الآن بالمهمة ومن شأنها أن تضع حدا للتلاعبات المسجلة في ملابسات الكشف عن نتائج الناجحين في الاختبارات المهنية التي عادة ما يكتنفها الغموض وفي كثير من الأحيان لا يتم الإعلان عنها أصلا.