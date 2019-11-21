أوقفت مصالح الأمن ببسكرة ما لا يقل عن عشرة من شباب الحراك قبل وأثناء التجمع الشعبي الذي نشطه المترشح للرئاسيات علي بن فليس.

وقبل وصول المترشح تجمع العشرات من الشباب الرافضين للانتخابات في ساحة الحرية قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى قاعة الأطلس المحاذية لساحة الحرية مما أدى إلى صدام مع عناصر الأمن التي سجلت حضورها بجميع تشكيلاتها، حيث قاموا باعتقال العديد منهم وإخلاء الموقع تحسبا لوصول بن فليس الذي استقبل من طرف أنصاره بعبارات "بن فليس رئيس".

وخلال إلقاء كلمته حاول ثلاثة شباب التشويش عليه بعبارات رافضة للانتخابات ليتم توقيفهم مرة أخرى واقتيادهم خارج القاعة.

وفي الكلمة التي ألقاها أمام أنصاره أرجع المترشح للرئاسيات المواجهات التي حدثت بين الباتريوت ومتقاعدي الجيش ونقابات التربية وغيرها إلى عدم تحلي الطبقة السياسية بالشجاعة في معالجة الملفات وترك عناصر الأمن والدرك في مواجهة هؤلاء، معتبرا أن القمع ليس حلا بل يجب فتح قنوات الحوار على أن تكون الحلول بالتدرج وعبر محطات.