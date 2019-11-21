أصيب خمسة نقابيين بجروح خطيرة من بينهم أمين عام الفرع النقابي المتواجد في الإنعاش، منتصف نهار اليوم، بعد اعتداء بالسيف من طرف عامل بالميناء دخل مكتب النقابة في حالة هستيرية للاستفسار عن عدم استفادته من قرض اجتماعي من مصلحة الخدمات الاجتماعية.

أفادت مصادرنا بأن المعتدي وفور اكتشافه عدم حصوله على القرض بعد معاينته لحسابه البنكي بوكالة القرض الشعبي الجزائري الواقعة بمحاذاة مكتب النقابة، سارع إلى إحضار سيف واقتحم المكتب ودخل في مناوشات مع الأمين العام ملياني جيلالي، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء، وأصيب كل من حاول التدخل لتوقيف المعتدي بإصابات بليغة.

ولقد تدخلت مصالح الشرطة ومصلحة الشرطة العلمية لأخذ البصمات وتوقيف المعتدي.