أفادت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الخميس، أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من نسخة رابطة الأبطال الإفريقية لموسم 2020-2021 هم من يشاركون في كأس العالم للأندية في صيغتها الجديدة المقررة في سنة 2021 بالصين.



واتخذ هذا القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة القارية اليوم الخميس بمقرها في العاصمة المصرية، القاهرة.



وأعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" شرف تنظيم كأس العالم للأندية-2021 إلى الصين، أين ستجري أول طبعة تضم 24 فريقا بدلا عن سبعة فرق فقط، وفق الصيغة التي رغب فيها رئيس "الفيفا" جياني انفانتينو.



وستعوض هذه المنافسة كأس ما بين القارات لكرة القدم، التي كانت تجري سنة واحدة قبل المونديال، بين شهري جوان وجويلية.



للإشارة فإن طبعتي 2019 و 2020 لكأس العالم للأندية ستجري بقطر، التي تستعد من خلالهما للتحضير اللوجيستيكي لملاعبها ومنشآتها، تحسبا لاستضافتها مونديال-2022.



و وضعت هذه النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، الكونفدرالية الإفريقية في موقف "حرج" بعدما قررت هذه الأخيرة تنظيم كأس أمم إفريقيا بمجموع 24 منتخبا (عوض 16) بين شهري جوان وجويلية بداية من نسخة 2019 بمصر.



وبخصوص تاريخ إجراء كأس أمم إفريقيا-2021 المقررة بالكاميرون، أفادت هيئة "الكاف"، برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، اليوم الخميس، أنه يستم الاتفاق عليها بمعية البلد المنظم (الكاميرون) بالنظر إلى الأحوال الجوية.



وفي الآونة الأخيرة، اعتبر عديد مدربي المنتخبات الإفريقية أن "الفيفا" في طريقها "لقتل" بطولة كأس أمم إفريقيا، جراء قرارها تنظيم كأس العالم

للأندية-2021 في نفس الفترة التي يجري بها أبرز حدث كروي في القارة السمراء (أي بين شهري جوان وجويلية).



وبالتالي ستواجه هيئة "الكاف" مشكلة عويصة باعتبار أنها تعتمد بنسبة بالغة على العائدات المالية لكأس أمم إفريقيا.