لقيت طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات مصرعها مساء اليوم الخميس بعد أن صدمتها حافلة ببلدية القطار ( مازونة) حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى ذات المصالح الملازم عباس خام الله أن الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 28 بالمنطقة المسماة دوار "الخراربة " ببلدية القطار عندما دهست حافلة للنقل المدرسي طفلة كانت بصدد اجتياز الطريق.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الضحية التي توفيت في مكان الحادث إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد بن حدشي" لمازونة.

و من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.