تعمل مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة على تكثيف عملية البحث عن طفل غاب عن الأعين اليوم الخميس بغابة " سن لبا " ( 20 كيلومتر غرب الولاية) , حسب علم من ذات المصالح .

ووفقا لذات المصدر , فقد تم تسخير كافة الإمكانات للبحث عن الطفل صاحب الـ 4 سنوات والذي تم التبليغ عن اختفائه في حدود الثالثة مساءا حيث غاب عن الأنظار و لا تزال عملية البحث جارية عنه وسط الغابة والأحراش بمنطقة"تغرسان" التابعة لبلدية تعظميت .

وقد عرفت عملية البحث هذه -التي تستعمل مصالح الحماية المدنية فرقة البحث السينوتقني ( الكلاب المدربة)- هبة شعبية تضامنية , حيث سارع المواطنون بقوة من مختلف البلديات القريبة من المكان للبحث عن الطفل لعلهم يجدون خيط الأمل في العثور عليه وإرجاعه لأهله سالما معافى.