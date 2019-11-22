انتقل إلى رحمة الله المطرب الشعبي الشيخ اليمين حيمون يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 72 سنة إثر مرض عضال، حسبما علم من أقرباء المرحوم.

و كان الفنان الذي ولد بالحراش سنة 1947 واسمه الحقيقي اليمين هيمون مهتما منذ شبابه بنغمات الأندلس والشعبي حيث خطف أنظار الفقيدين الشيخ محمود والشيخ عبد القادر أوشالة باعتبارهما عمالقة هذا النوع من الموسيقى.

وخلال مساره الفني الذي بدأ في سنوات 1960، احتك المرحوم بأسماء كبيرة في موسيقى الشعبي على غرار بابا دحمان و الحاج أمحمد العنقاء الذي ضمه إلى صفوفه سنة 1966. وانضم الفقيد إلى الفرقة الموسيقية لـ أعمر العشاب بحيث تولى تسييرها سنة 1975 بعد سفر هذا الأخير إلى فرنسا.

و في بداية سنوات 2010، شارك المرحوم في الفرقة الموسيقية الڤوسطو مع الهادي العنقاء و عبد المجيد مسكود و عبد القادر شرشام و روبرت كاستل و آخرون.

و سيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم الجمعة بعد الظهيرة بمقبرة العالية بالعاصمة.