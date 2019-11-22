كشف خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أنه لن يترشح لعهدة ثانية على رأس الفاف.

وقال الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم أنه سيكمل عهدته ولن يترشح لأخرى في حوار أجراه اليوم مع القناة الإذاعية الأولى.

وفي سياق آخر قال الرئيس السابق لنادي بارادو أن المنتخب الإيطالي طلب مواجهة "الخضر" وديا.

كما تطرق رئيس الفاف لاستقالة مناجير المنتخب الوطني، حكيم مدان، وقال بشأنها إنها كانت لأسباب شخصية ولم تكن هناك اطلاقا خلافات بين القائد السابق لشبيبة القبائل والناخب الوطني جمال بلماضي.

نفس الشيء بالنسبة لاستقالة طبيب الفريق، الدكتور بوزعيب الذي أراد الانسحاب ووافقت الاتحادية على قراره.