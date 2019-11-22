أفاد أحد المسؤولين بالوكالة الوطنية لدراسة و متابعة إنجاز استثمارات قطاع السكك الحديدية (ANESRIF) ، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية بصدد وضع أنظمة إشارات حديثة للرفع من عدد الرحلات و تعزيز السلامة.

وشدد نبيل بوباية في تدخله خلال اليوم الدراسي حول "آخر التكنولوجيات المستعملة في شبكة السكك الحديدية" الذي نظم على هامش الصالون الدولي للأشغال العمومية، على أهمية إدخال التكنولوجيات الحديثة في نظام الإشارات والاتصالات اللاسلكية والكهربائية من أجل عصرنة متواصلة لخطوط السكة الحديدية. و أضاف في ذات السياق " كل ما تقوم به الوكالة "يستجيب للمقاييس الدولية" و أن العمل متواصل لعصرنة مجمل الخطوط.

و ذكر بوباية بوضع نظام إشارات عصرية (ERTMS) وهو مجموعة من الوظائف و الأجهزة تهدف إلى استغلال خطوط السكك الحديدية بكل سلامة حيث يمنع اصطدام القطارات وحيادها عن السكة المترتب عن خطأ بشري نتيجة عدم رؤية الإشارة أو عدم احترام السرعة المسموحة. كما أشار ذات المسؤول إلى إدخال نظام اتصال لاسلكي (GSM-R) مخصص للتطبيقات والاتصالات عبر الخطوط الحديدية.

ويهدف هذا النظام لتحسين متوسط سرعة القطار والتحكم فيها في حالة تجاوز السرعة المسموح بها إضافة إلى تحديد موقع القطار في الحين. وتابع بوباية قائلا "مع استكمال برنامج الاستثمار الذي أطلقته السلطات العمومية و الرامي إلى إرساء توازن إقليمي واجتماعي من خلال شبكة وطنية سيتم تدشين حوالي 12.500 كلم من الخطوط الحديدية، مذكرا أن هذا البرنامج يتمحور حول العديد من المشاريع و هي الطريق الاجتنابي الشمالي والطريق الاجتنابي للهضاب العليا و مختلف المداخل على المستوى الوطني.

للتذكير أطلقت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عملية إعادة تهيئة وعصرنة عتادها على مستوى ورشاتها بأيادي وطنية و كذلك لتجديد وتعزيز حظيرتها عن طريق اقتناء قاطرات جديدة مطابقة للمعايير الدولية لتحسين الخدمات.