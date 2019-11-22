عاد الناخب الوطني، جمال بلماضي في حوار أجراه مع القناة الإذاعية الثالثة لتجربته مع "الخضر" متحدثا عن بعض التفاصيل لأول مرة.

كشف بلماضي أنه فور تسلمه زمام العارضة الفنية لمحاربي الصحراء أجرى اجتماعا مع لاعبيه خلال أول تربص وتحديدا يوم 8 سبتمبر، اللقاء دام أربع ساعات تحدث فيه اللاعبين 3 ساعات و45 دقيقة تطرقوا فيه إلى كل المشاكل.

ورفض بلماضي الحديث عن ما جاء على لسان اللاعبين مكتفيا بالقول "بعد الاجتماع تحدثت مع أعضاء الطاقم الفني وقلت لهم بعض ما قاله اللاعبون فأصيبوا بالذهول".

وعن سر نجاحه مع المنتخب قال "كنت أتابع المنتخب الوطني وتيقنت أنه الوقت المناسب فلما أصبحت ناخبا وطنيا دخلت مباشرة في صلب الموضوع لأنني كنت أتابع كل شيء عن الفريق الوطني".

ومن بين أسرار النجاح قال أن تكوين مجموعة متماسكة ساهم كثيرا في ما تم تحقيقه لحد الآن.