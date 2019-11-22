ألقت مصالح الأمن القبض على ناشط الحراك محمد بوعروبة ليلة الخميس إلى الجمعة في حاجز أمني بمنطقة القرارة بولاية غرداية.

وكان قد صدر أمر قضائي من نيابة محكمة الوادي ضد هذا الناشط بالقبض عليه وجلبه على خلفية اتهامه بعرقلة سير وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور غير مرخصة رفقة ثلاثة نشطاء آخرين مودعين رهن الحبس منذ 9 أكتوبر الماضي، وهم: فاروق قديري، وعبد العالي بن عمر، وكرام شبرو.

كما يتابع في نفس القضية الصحفي الإذاعي عادل عازب الشيخ بتهمة نشر صور غير مرخصة عن الاحتجاج المذكور وأودع الحبس منذ 14 أكتوبر الماضي.

وينتظر أن يمثل هؤلاء المتهمون أمام المحكمة يوم 25 نوفمبر الجاري بعد تأجيل جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي.