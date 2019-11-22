أدلى خير الدين زطشي بتصريحات ستبعث الجدل حول الداربي بين الاتحاد والمولودية من جديد كما ستضع رئيس الرابطة الوطنية، عبد الكريم مدوارفي ورطة.

قال رئيس "الفاف" في حواره مع القناة الإذاعية الأولى اليوم "اتحاد العاصمة كان على حق فكان من حقه تأجيل الداربي لأنه كان من بين صفوفه لاعبا دوليا مستدعى مع المنتخب ويتعلق الأمر باللاعب الليبي اللافي".

وورط خير الدين زطشي رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار لما قال "صحيح أننا منحنا الموافقة للرابطة ببرمجة المباريات المتأخرة خلال تواريخ الفيفا، لكن اشترطنا أن تتحصل على موافقة الأندية المعنية".

ما يعني أن مدوار تهاجل توصيات المكتب الفدرالي المنعقد في ورقلة، كما أن تصريحات زطشي تورط الاتحادية أيضا التي التزمت الصمت رغم أن الجدل حول الداربي دام أيام طويلة.

ويبقى أن المسؤول الأول هو رئيس الرابطة الذي لم يتردد في تأجيل لقاء لنادي بارادو بسبب تواجد لاعبه زرقان في صفوف المنتخب الوطني خلال تربصه الأخير ما يظهر نية مبيتة في الكيل بمكيالين.

للإشارة فإن اتحاد العاصمة قاطع لقاء المولودية بسبب تواجد لاعبه اللافي مع منتخب بلاده وأيضا ستة لاعبين آخرين مع المنتخب الوطني العسكري وتم منح نقاط المواجهة لمولودية الجزائر وخصم ثلاث نقاط من رصيد أبناء سوسطارة ما دفع إدارة الاتحاد لإيداع شكوى لدى المحكمة الرياضية.