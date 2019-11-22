أوقفت الشرطة، أكثر من 10 مواطنين من بينهم صحافيين، في حي مديوني التي تحتضن قاعتها الرياضية في هذه الأثناء تجمعا لرئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد المترشح للانتخابات الرئاسية.

فقد تنقل عدد من المواطنين إلى حي مديوني قبيل صلاة الجمعة، لتنظيم تجمع مندد بالانتخابات الرئاسية، وكانت القاعة الرياضية محاطة بحزام أمني ضخم، كون النداء للتجمع كان قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس الخميس. ويوجد من بين الموقوفين المناضل الحقوقي قدور شويشة وكذا صحافيين منهم صحافية، وعدد من المواطنين الذين أوقفتهم الشرطة قبالة القاعة الرياضية وتم نقلهم في سيارة دون أن يعرف أحد مكان تواجدهم حاليا.